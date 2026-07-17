Démoudoula : un immeuble de neuf étages s’effondre en pleine nuit

Un immeuble de neuf étages s’est effondré dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 juillet 2026 à Démoudoula, précisément dans le secteur Diallo Samba, aux environs de 3 heures du matin.

À ce stade, les causes de l’effondrement ainsi que le bilan officiel ne sont pas encore connus.

Cependant, plusieurs sources locales font état de possibles pertes en vies humaines, sans qu’aucune confirmation officielle n’ait été communiquée.

Selon les premières informations, l’immeuble s’est écroulé sur plusieurs habitations voisines, faisant craindre un lourd bilan. Les opérations de secours sont en cours afin de rechercher d’éventuelles victimes sous les décombres.