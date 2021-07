Après la libération des cadres de l’UFDG Ibrahima Cherif Bah, Ousmane Gaoual Diallo Cellou Baldé et Abdoulaye Bah, le président du parti a réagit suite à cette semi-liberté de ces cadres.

Dans une publication sur sa page Facebook, Cellou Dalein Diallo s’est réjoui que ses collaborateurs ont enfin retrouvé la chaleur de la vie familiale.

« Je me réjouis pour mes collaborateurs qui vont retrouver la chaleur de la vie familiale et continuer à se soigner à domicile », a affirmé Cellou avant de rappeler que tous sont innocents et de demander qu’on n’oublie pas tous les autres injustement arrêtés, « mais il ne faut jamais oublier qu’ils sont des innocents tout comme beaucoup de leurs camarades tels qu’Etienne Soropogui, Foniké Menguè et Ismael Condé qui croupissent en prison depuis plus de 8 mois ainsi que Keamou Bogola HABA, déféré hier à la maison centrale. »

Pour lui, cette libération conditionnelle, ne peut pas réparer l’injustice qu’ils ont subit depuis plusieurs mois, « cette libération conditionnelle ne peut réparer et même atténuer cette injustice et les préjudices physiques et moraux qu’elle a causés à ces innocentes victimes, à leurs familles et à l’UFDG, leur Parti. »