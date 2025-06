Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue guinéen, le général Mamadi Doumbouya, ce mardi 17 juin 2025 à Abidjan, le président ivoirien Alassane Ouattara a exprimé sa vive préoccupation concernant la dégradation de la situation sécuritaire, politique et humanitaire dans la région du Sahel. Il a souligné la nécessité pour les pays de la sous-région, y compris la Guinée, de coordonner leurs efforts afin de soutenir les États les plus affectés par ces crises multiples.

Le chef de l’État ivoirien a par ailleurs annoncé la relance des réunions ministérielles de l’Union du fleuve Mano, avec en perspective la tenue prochaine d’un sommet destiné à renforcer l’intégration, la sécurité et la coopération entre les pays membres, notamment la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone. Extrait!

« Nous avons eu un entretien approfondi sur plusieurs questions, notamment […] la situation sécuritaire dans nos pays et dans la sous-région. Nous avons aussi évoqué la situation dans la sous-région, notamment les défis sécuritaires, politiques et humanitaires au Sahel, et les menaces qui pèsent sur les pays côtiers. Nous avons convenu de continuer à apporter notre assistance pour aider ces pays à faire face à ces défis, car nous sommes tous concernés.

Concernant l’Union du fleuve Mano, à laquelle nos deux pays appartiennent, nous avons souligné l’importance de relancer les réunions ministérielles pour préparer un sommet dans les mois à venir. L’objectif est de renforcer l’intégration économique, la sécurité et la coopération environnementale. Une intensification des échanges entre nos pays serait un premier noyau d’intégration sous-régionale utile.

J’appelle de mes vœux un apaisement en Guinée pour permettre la tenue d’élections pacifiques, comme nous entendons le faire en Côte d’Ivoire. »