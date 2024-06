Dans son message de bonne fête adressé au peuple de Guinée, depuis l’étranger, Sékou Koundouno a déploré le contexte dans lequel la Tabaski est célébrée cette année.

Le responsable des stratégies et planification du FNDC qui impute cette responsabilité à la gouvernance actuelle, exprime son regret face à ce qu’il qualifie de “l’amateurisme” qui caractérise la gestion du CNRD.

Pour lui, l’espoir suscité par l’arrivée de la junte au pouvoir en 2021 a basculé dans le cauchemar.

“Cette fête sera célébrée alors que la Guinée se trouve dans une situation assez particulière. Depuis le 5 septembre 2021, notre pays vit une transition marquée par la tourmente, les atermoiements, les tâtonnements, le surplace, les errements, l’imposture, l’amateurisme, la trahison et la mégalomanie du CNRD. Autant dire que l’espoir suscité chez le peuple de Guinée a viré au cauchemar. Notre aspiration profonde à une nouvelle Guinée, clamée haut et fort sur tous les toits par le CNRD, a été abusée. Que dire de la justice infantilisée, théâtralisée, sélective et réduite à sa plus petite expression ? Notre pays offre au monde un spectacle désolant et nauséabond”, a déclaré Koundouno sur son compte Facebook.

C’est la raison pour laquelle, ajoute Sékou Koundouno, les Forces vives de Guinée sont vent debout pour exiger le retour à l’ordre constitutionnel.

“Le FNDC et les Forces vives de Guinée se sont bien résolus et fortement engagés pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel et pour une démocratie réelle pour laquelle nous ne cessons de nous battre”, précise ce responsable du FNDC.