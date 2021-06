A Boké pour l’inauguration du chemin de fer Dapilon-Santou mercredi, Alpha Condé a invité ses concitoyens à consentir des sacrifices, face au train de vie qui serait difficile dans les mois suivants. Pour le Chef de l’État, cette situation est due à la crise économique et financière durement frappée par la crise sanitaire.

Aux yeux du porte-parole du gouvernement, cette sortie du président de la République semble être mal interprétée par les médias. «Ce qui me semble totalement grave, c’est le fait d’interpréter le discours de manière à ce que l’opinion n’en saissise pas la porté et l’enjeu. Jamais le Chef de l’État n’a dit que la situation économique et financière du pays, est la conséquence que le pays ait organisé les élections par ses propres moyens, et donc, à ce titre, aurait lancé un appel aux concitoyens de consentir des sacrifices pour supporter, la facure des élections. C’est absolument faux», a démenti Tibou Kamara.

Dans son argumentaire chez nos confrères de la Radio FIM, il souligne que le Chef de l’État a dit qu’il est ouvert à la coopération avec l’ensemble des Etats du monde, mais qu’il faut de plus en plus, dans un monde où les difficultés pour les Etats sont les mêmes, et que les Etats sont repliés sur eux-mêmes.

Publicité

Sur ce, Tibou Kamara affirme qu’il ressort du discours d’Alpha Condé «que les Guinéens devraient apprendre de plus en plus à compter sur leurs propres forces d’abord «avant de tendre la main ou de compter sur la coopération étrangère[…]»

«Le chef de l’État a clairement indiqué, que la situation, telle qu’elle se présente, aujourd’hui, demande à toutes les populations de tous les Etats du monde de consentir à des sacrifices jusqu’à surmonter cette étape difficile de l’histoire de l’humanité. Donc il n’y a aucune relation de causalité entre les élections qui ont été organisées et les conséquences économiques et financières de la COVID-19, notamment.»