Critiqué sévèrement par ses pairs du FNDC, Dr. Ousmane Kaba, le président du parti des démocrates et de l’espoir ( PADES), a tenu a apporté des précisions sur sa dernière sortie médiatique à travers laquelle il s’est déclaré candidat à l’élection présidentielle de 2020.

Une sortie qui a fait l’objet d’une incompréhension et qui a créée un sentiment de doute au sein du Front national pour la défense de la constitution. Un des responsables de la plateforme à l’occurrence Sékou Kounouno, a qualifié cette annonce d’un manque de discipline de la part du leader du PADES.

En réponse aux propos du responsable des stratégies et planification du Front, Ousmane Kaba a expliqué ce qui justifie sa position. La raison principale et prioritaire qui a conduit à sa déclaration, l’homme évoque le fait qu’un parti politique a pour vocation de conquérir le pouvoir.

« Pourquoi je me déclare candidat ? D’abord nous sommes un parti politique. Un parti politique a pour vocation de conquérir le pouvoir par les urnes. C’est ça notre objet premier. Et j’ai des milliers et de militants de mon parti qui ont souffert par le fait que nous n’avons pas été aux dernières élections législatives. Et on ne peut pas continuer de faire la politique de la chaise vide. » a souligné l’opposant qui rassure tout de même que

« Cela ne signifie pas qu’on cautionne le pouvoir. Cela ne signifie pas non plus que nous ne sommes plus membre du FNDC. »

Selon Ousmane Kaba, le FNDC a été fondé pour un objectif bien défini. Il s’agit simplement d’après lui, la défense de la constitution. « Le FNDC n’a pas été créé pour choisir les candidats à une élection. » croit savoir l’ancien ministre de l’économie et des finances

Au même moment, Dr. Kaba ne partage l’avis de ceux qui pensent que le combat que le FNDC a mené pour la défense de la constitution du 7 mai 2010 a échoué.

« On peut pas dire qu’on a réussi à 100%, mais on a pas échoué aussi à 100%. Parce que nous avons réussi à décrédibiliser et la nouvelle constitution et le nouveau parlement. »

Par ailleurs, Ousmane Kaba a laissé entendre que sa cohérence vis-à-vis de son engagement politique au côté du FNDC ne souffre d’aucun doute. « Cela n’empêche pas d’être cohérent. » insiste t-il