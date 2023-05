Le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mory Condé, a dressé le bilan de la journée de manifestation des forces vives de Guinée qui s’est déroulée ce mercredi.

Ayant annoncé la réquisition de l’armée la veille de cette manifestation, Mory Condé a salué le “professionnalisme” des agents présents sur le terrain.

Selon lui, ce travail, qui a permis d’éviter les violences sur la route Le Prince durant cette journée, se poursuivra tant que les biens des citoyens de Ratoma seront attaqués par des “bandits”.

« Les citoyens de l’axe Hamdallaye jusqu’à Kagbelen n’ont pas subi de terreurs. Cela prouve que lorsque les perturbateurs sont neutralisés, les choses peuvent bien se passer. Je tiens à remercier les citoyens pacifiques, les élus locaux des six (6) communes de Conakry, ainsi que les présidents des conseils de quartier, pour leur bonne collaboration avec les services de sécurité aujourd’hui : la police, la gendarmerie et l’armée. Qu’ils continuent à aider afin de traquer ces perturbateurs qui sèment la terreur et s’approprient les biens des citoyens dans les quartiers. C’est inacceptable. Je remercie les forces de sécurité qui ont travaillé avec professionnalisme, dans le cadre de l’exécution du mandat qui leur avait été confié. Ce travail va continuer tant que les citoyens de Ratoma continuent à subir la terreur de ces bandits qui les attaquent ainsi que leurs biens. Ces unités de police et de gendarmerie resteront sur place pour les protéger », a déclaré Mory Condé lors d’une intervention à la télévision nationale.

Le ministre de l’Administration invite les citoyens à vaquer à leurs occupations quotidiennes : « Les citoyens qui se trouvent dans ces quartiers doivent sortir demain pour vaquer à leurs occupations. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour assurer leur sécurité. Rien ne leur arrivera désormais ».