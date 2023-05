Habituellement chaud à l’occasion des manifestations politiques à Conakry, le quartier Wanindara dans la Commune de Ratoma ne connaîtra pas les traditionnelles violences enregistrées dans la zone ce mercredi 17 mai.

Et ce, grâce à l’implication des sages et imams de ce quartier qui ont décidé en collaboration avec les services de sécurité déployés de se lever pour empêcher les jeunes accusés d’être à l’origine des troubles d’accéder à la circulation.

Pour y arriver, une liste de plus de 40 personnes composée des imams, des sages ainsi que les chefs secteurs qui vont diriger les opérations est mise en place, explique Elhadj Amadou Barry sage.

“C’est depuis la semaine dernière que nous avons pris des dispositions, on s’est convenu puisqu’il y a toujours des morts sur l’axe, c’est parce qu’il y a des enfants qui viennent s’ajouter à nos enfants pour créer des troubles ici. Nous avons pris des dispositions pour mettre fin à cela. Nous n’allons pas dire que les gens ne vont pas manifester, mais il faut manifester légalement sans recourir à la violence ni à la casse, dire qu’on va faire de désordre venir rentrer dans notre quartier et dans nos concessions, c’est ce qu’on ne va plus accepter. C’est cette décision que nous avons prise. Nous sommes là, nous resterons là, personne n’ira à la maison, nous allons surveiller la route”, a-t-il expliqué.

Pendant les manifestations, les forces de l’ordre sont accusées d’irruption dans les quartiers et dans les concessions pour semer la terreur.

El hadj Amadou Barry précise que des mesures sont également envisagées contre ces pratiques.

“Nous sommes allés voir les policiers et les gendarmes qui sont sur la route, de rester sur la route, de la surveiller, de nous laisser nos concessions, nous nous allons surveiller nos maisons, nos enfants n’iront pas là-bas à moins qu’il y ait des étrangers et s’il y a des étrangers, nous allons les extirper”.

Le comité mis en place dit avoir mis main sur un jeune venu de Matoto pour s’impliquer dans la perturbation de la circulation à Wanindara, a confié M. Barry.

Au même moment, les services de sécurité ont procédé à l’interpellation des deux jeunes.

Dans la zone, on note également la présence de l’armée réquisitionné la veille par le MATD pour appuyer la police et la gendarmerie.