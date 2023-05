Les Forces vives de Guinée viennent d’annuler la marche pacifique de ce jeudi 18 mai dans le grand Conakry afin disenti-ils de permettre aux « chrétiens de célébrer la fête sacrée de l’Ascension dans la paix et la quiétude », et maintiennent tout de même ses manifestations du 24 et 25 mai 2023, prochaines

Par contre, elles regrettent le déploiement massif de “l’Arsenal de répression du CNRD (BATA, GFIR, BAC, GIR, BRB, CMIS, BRI, des unités de la GENDARMERIE, l’Armée de Mer, l’Armée de l’Air), spécialement réquisitionné pour intimider, mater et tuer”. Mais indiquent que cela “loin d’entamer la détermination des Guinéens à défendre vigoureusement leurs droits et libertés, ainsi que le retour diligent à l’ordre constitutionnel, a conduit à une journée ville morte avec une paralysie des activités économiques observée à divers endroits de la capitale”, peut-on lire dans ce courrier.

Ci-dessus le communiqué.