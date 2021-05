Mariame Kandé c’est son nom, mariée et étudiante en 1ere année à l’école de santé de Kankan est décédée à l’hôpital régional, ce dimanche 17 mai 2021.

Selon notre source, la défunte qui était enceinte de 3 mois a été abandonnée par ce qu’elle n’avait pas payée 700.000 GNF à la sage femme.

«La sage femme a dit que si ce n’est pas pas 700.000 GNF, qu’elle ne s’occuperait pas de ma femme. Cela s’est passé devant plusieurs personnes même ceux qui travaillent à la maternité. Tout a commencé le jour de la fête de l’Aïd El Fitr, quand ma femme a commencée de se plaindre de son vendre, c’est ainsi nous nous sommes rendus à l’hôpital. J’ai pris un carnet, on nous a conduit au service d’échographie, le résultat a prouvé qu’elle est menacée d’avortement involontaire. Ils ont prescrit des médicaments c’est ainsi on est revenus à la maison mais toujours la douleur persistait, on est revenu à la maternité cette fois ci l’enfant n’était plus en vie. Il fallait passé par d’autres moyens pour sauver madame. La sage femme m’a dit de verser 700.000 GNF, j’étais même accompagné par un autre frère qui est lui aussi médecin. Je lui ait dit de s’occuper de ma femme je viendrai versé la somme elle m’a répondue que c’est un travail qui se fait à 700.000 GNF. Entre temps, j’ai effectué un déplacement à mon retour madame se plaignait toujours qu’elle va mourir si rien n’est fait j’ai commencé à plaidé la sage femme elle était toujours catégorique. J’ai toujours gardé mon sang froid. La même nuit du samedi le malaise s’est aggravé de 23 heures à 4 heures du matin et finalement elle a rendu l’âme à 5 heures de ce dimanche», a expliqué l’époux de la dame Kandé, caporal-chef Souleymane Camara.

Billy Nankouman Keita, correspondant régional