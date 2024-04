Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, a adressé une convocation à l’ensemble des chefs de juridictions de Guinée pour une rencontre de concertation prévue ce vendredi 19 avril 2024.

L’objectif de cette réunion est de discuter des “dysfonctionnements observés dans les Cours et Tribunaux du pays”, selon les dires du ministre de la Justice, dans la note circulaire prise à cet effet.

La rencontre aura lieu au Tribunal de Dixinn, délocalisé à la Cour d’appel de Conakry. Les chefs de juridictions auront ainsi l’occasion de partager leurs expériences et leurs points de vue sur les problèmes rencontrés dans le système judiciaire guinéen.

Cette initiative reflète l’engagement du ministère de la Justice à améliorer l’efficacité et l’intégrité du système judiciaire du pays, dans le but de garantir une administration de la justice équitable et transparente pour tous les citoyens.