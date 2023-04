Le procès lié aux événements du 28 septembre 2009 se poursuit devant le tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la Cour d’appel de Conakry avec les témoignages des victimes. L’audience de ce lundi 17 avril 2023, a démarré par le témoignage de Mamady Condé, une victime qui dit avoir reçu une balle au niveau de sa poitrine.

A la barre, il est longuement revenu d’abord sur les circonstances dans lesquelles il s’est rendu au stade.

« Au niveau de carrefour concasseur j’ai vu une foule que j’ai suivie pour aller au stade, arrivé au niveau de la terrasse nous avons trouvé Tiegboro là-bas qui demandait aux gens de rentrer parce que c’est le jour de la fête de l’indépendance de la Guinée. Quelqu’un d’entre nous a dit que c’est faux allons, on a continué pour aller au stade. A 11heure ma Maman m’a appelé pour me dire de se retourner si non elle va me maudire, directement je suis rentré. Mais au moment où je sortais j’ai entendu les cris, je n’ai pas pu accéder à la porte, j’ai escaladé le mur, je suis sortie on est venu jusqu’à Dixinn en allant vers la Belle-vue, on a rencontré des gendarmes qui ont commencé à tirer, ils ont tiré sur 4 personnes sur place et une balle m’a atteint au niveau de la poitrine pour sortir vers mon dos ».

Après avoir reçu la balle, Mamady Condé et d’autres victimes auraient été secourus par des habitants du quartier avant l’arrivée de la Croix rouge.

« Les gens nous ont pris là-bas ils nous ont envoyées dans une concession dans le quartier, une ambulance est venue nous chercher, nous étions par terre, il avait une seule personne dans l’ambulance. Pivi (ministre la Sécurité présidentielle au moment des faits NDLR) est venue tombé sur lui (l’ambulancier), il dit non vous ne montez pas. Qui vous a dit de sortir ? On ne vous a pas dit de sortir. Les agents de la Croix rouge l’ont prié pendant 15 minutes, il a accepté le pardon, on nous a transmis à Donka. Il y a un médecin un certain Monsieur Kaba qui s’est bien occupé de moi, qui m’a dit si tu n’étais pas arrivé ici dans 10 minutes, tu allais mourir, parce que là où on a tiré sur moi j’ai perdu beaucoup de sang », se souvient-il.

A la question de savoir s’il a pu identifier des militaires au stade, Mamady Condé rapporte avoir reconnu Toumba Diakité, Colonel Moussa Tiegboro Camara et Claude Pivi.