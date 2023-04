Attendu à Conakry ce lundi 17 avril 2023 dans la capitale guinéenne pour le renforcement des relations diplomatiques entre Conakry et Kigali, mais également pour prendre part à l’inauguration du nouvel échangeur de Kagbelen, la venue de Paul Kagamé mitige les opinions.

Le président de l’Union des Démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDRG), qualifie cette venue de Paul Kagamé d’une opportunité à double signification : « La visite en Guinée du président Paul Kagamé est un bon point pour les autorités de la transition guinéenne. La personnalité de l’hôte de marque et son prestige international confèrent à la visite une importante signification, la Guinée n’est pas isolée sur la scène africaine. En plus, ceci dénote d’un certain crédit de sérieux accordé au Colonel Doumbouya dans maintes chancelleries de par le monde. C’est un grand atout que la Guinée devra exploiter pour redorer une image que les détracteurs de la Transition tentent insidieusement d’écorner. »

Mis en cause dans la guerre en République démocratique du Congo, pour l’ancien ministre de la Réconciliation nationale, Paul Kagamé en Guinée, est une porte de sortie pour se desserrer de l’étau diplomatique dans lequel il est enfermé.

« Le Président Paul Kagamé en engageant une tournée en Afrique de l’Ouest, cherche à consolider son influence et son leadership en Afrique. Mis en cause dans les troubles en RDC, le Rwanda cherche à desserrer l’étau diplomatique dans lequel la RDC veut l’enfermer. La Guinée et le Rwanda sont gagnants au regard des retombées diplomatiques de cette visite. Perspicace et visionnaire Paul Kagamé entrevoit que la Guinée est un pays sur l’échiquier africain avec lequel il faudra compter à l’avenir. Donc il faut d’ores et déjà se positionner », a déclaré Bah Oury sur sa page Facebook.