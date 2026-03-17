L’Iran a officiellement confirmé la mort d’Ali Larijani, secrétaire général du Conseil suprême de la sécurité nationale, tué lors d’une frappe attribuée à Israël.

Dans un communiqué, le Conseil suprême de sécurité nationale iranien précise qu’il a été « tué lors de la frappe, en compagnie de son fils, de son aide de camp Reza Bayat et de plusieurs de ses compagnons».

Depuis le début de la guerre le 28 février 2026, plusieurs responsables du régime iranien ont également perdu la vie, dont le Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, dans des frappes israélo-américaines.