La cérémonie de passation de service au Ministère de l’Enseignement Supérieur, a eu lieu ce samedi 16 mars 2024. Alpha Bacar Barry avec une réputation déjà bien établie a pris les rênes de ce département. Anciennement à la tête du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, Alpha Bacar Barry a laissé une empreinte indélébile dans le paysage éducatif guinéen. Son passage à la tête de ce ministère a été caractérisé par une transformation radicale, marquant ainsi le début d’une ère nouvelle pour l’enseignement technique et professionnel en Guinée.

Sous sa direction, le Ministère de l’Enseignement Technique a connu une métamorphose sans précédent. Des infrastructures modernes ont fleuri à travers le pays, apportant un souffle nouveau aux établissements éducatifs jusqu’au cœur même des régions les plus reculées. Ces infrastructures étaient accompagnées d’équipements de dernière génération, offrant ainsi aux étudiants un environnement propice à l’apprentissage et à l’innovation.

Mais l’impact d’Alpha Bacar Barry va bien au-delà des bâtiments et des équipements. Il a également instauré un accès plus transparent et sélectif à l’enseignement technique et professionnel. Grâce à ses réformes, les critères de sélection sont devenus plus rigoureux, garantissant ainsi la qualité des étudiants admis dans ces filières cruciales pour le développement économique du pays. Cette approche sélective avec à la clé une bourse d’entretien a contribué à renforcer l’attractivité de l’enseignement technique et professionnel, attirant des talents prometteurs désireux de contribuer au progrès de la Guinée.

Dans ce contexte, le départ de Dre Diaka Sidibé, précédemment ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, pour relever de nouveaux défis en tant que ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, a été un moment marquant. Malgré son départ, Dre Diaka Sidibé a exprimé sa conviction envers son successeur, affirmant : « Cher ami, cher frère Alpha Bacar, le fait que ce soit vous qui prenez les rênes de ce ministère me met à l’aise et me rassure à plusieurs égards. Je sais que vous ferez en sorte que les acquis soient pérennes et que d’autres réformes soient engagées afin de toujours hisser haut notre système d’enseignement supérieur. »

Avec le dynamisme d’Alpha Bacar Barry, le Ministère de l’Enseignement Supérieur se tourne vers l’avenir avec confiance. Fort de ses réalisations passées et de son engagement envers l’excellence éducative, Alpha Bacar Barry promet d’être un leader visionnaire, déterminé à façonner un avenir meilleur pour l’éducation en Guinée.