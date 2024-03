Le nouveau ministre de l’Information et de la Communication a pris fonction, ce samedi 16 mars 2024. Fana Soumah se dit déterminé à ‘‘relever les défis’’ auxquels son départements fait face.

En prenant les rênes de ce département transversal, M. Soumah dit mesurer les charges qui l’attendent. ‘‘Il faut le dire dès maintenant, c’est ensemble, vous et moi, que nous allons traduire dans les faits les grandes et fortes idées refondatrices de Son excellence Général Mamadi Doumbouya dans le domaine de l’information et la communication. La tâche est certes lourde mais je suis certain qu’ensemble, nous allons relever les défis’’, s’est engagé l’ex DG de la RTG.

Le diktat des réseaux sociaux

Fana Soumah soutient que dans un monde médiatique diversifié avec à la clé le diktat des réseaux sociaux, ‘‘il est impératif que nous nous engagions dans une résilience collective pour répondre aux nouvelles donnes de notre mission d’informer et de sensibiliser. Il s’agira pour nous de toucher le Guinéen dans ses occupations et ses préoccupations quotidiennes de vie et de survie, le guinéen de Youkounkoun dans Koundara, de Panziazou dans Macenta, de Niagassola dans Siguiri, de Moussaya dans Forécariah. Ceci est notre mission régalienne depuis toujours, c’est devenu un challenge en cette période de transition. Et je crois que nous le réussirons par la grâce de Dieu et le soutien des plus hautes autorités’’, a-t-il laissé entendre.

L’appel aux travailleurs des médias publics

Aux travailleurs des médias publics, le nouveau ministre exhorte à redoubler d’effort pour faire face à la concurrence. ‘‘Chers journalistes et techniciens des médias du service public, la concurrence est rude mais seuls ceux qui feront preuve de créativité gagnerons la bataille de l’opinion. Je vous exhorte donc à redoubler d’efforts et d’imagination pour aider nos médias publics à reconquérir le cœur des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Je sais que vous avez le talent nécessaire pour y arriver. Vous avez d’ores et déjà tout mon soutien et celui du Gouvernement. La Guinée attend beaucoup de nous et cela à juste raison’’, a-t-il rassuré

Faire tomber la barrière entre médias publics et privés

Les journaliste qu’il soit du public ou du privé joue le même rôle. C’est en cela Fana Soumah les invites au respect de l’éthique et de la déontologie de leur métier. « Je tiens à préciser ici et maintenant que ma vision du ministère de l’Information et de la Communication est globale et transversale. Pour moi, il n’y a pas et il ne saurait y avoir de barrière entre les médias du service public et la presse privée. En tant que citoyens guinéens et professionnels respectueux de l’éthique et de la déontologie, nous avons un leitmotiv commun : servir loyalement la Guinée et les Guinéens, sans aucune distinction. Et à ce niveau, j’exhorte tous les agents, journalistes et techniciens de notre corporation nationale à conjuguer en commun les efforts pour le rayonnement de notre Patrie commune : la République de Guinée. Les règles d’éthique et de déontologie dans la pratique de notre noble métier devraient être le bréviaire de chacun de nous. La responsabilité morale et professionnelle du journaliste doit primer sur toutes autres considérations’’.