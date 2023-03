L’on s’interroge dans l’opinion publique. Tout semblait aller bon train, une lueur d’espoir naquit, après de multiples gymnastiques du Premier Ministre renonçant à son sommeil pour se vouer à la cause de l’unité nationale.

Qu’est-ce qui n’a pas marché pour que les coalitions qui se réclament des Force Vives, sensées rencontrer hier jeudi le Premier Ministre n’ont brillé que par leur absence ?

Pourtant hier jeudi 16 mars, on a vu un Premier Ministre déterminé se rendre au Centre Islamique de Donka où devrait se tenir la deuxième rencontre avec ses interlocuteurs des Forces Vive.

En lieu et place de leur présence, les coalitions concernées ont fait diffuser en fin de journée un communiqué par voie de presse pour brandir une nouvelle menace de manifestions prévue lundi 20 mars 2023.

A la grande stupéfaction, trois points de revendication sont brandit dans le dit communiqué :

Le retour à l’ordre constitutionnel La libération des détenus (poursuivis pour la plupart pour des crimes économiques et de sang) La Dialogue inclusif

De la mauvaise foi n’est-ce pas ?

A l’ordre du premier point, il faut reconnaître que le processus suit son cour normal, aucun acte ne présage le contraire : le processus du recensement a commencé, même si cette phase n’est pas visible. Après le symposium sur le constitutionnalisme, bientôt l’ouverture du débat d’orientation sur la Constitution ce qui constitue des avancées majeures sachant que l’organisation des élections s’adosse à la Constitution et au fichier électoral.

La revendication relative à la libération des détenus qui se trouve être leur véritéble axe de motivation reste discutable.

Si l’on remettait dans la société tous les prédateurs de la nation, qu’elle leçon laisserons-nous à la postérité ?

On aura tué l’effet dissuasif des crimes économiques et de sang n’est-ce pas?

Faire la politique ne devrait pas être le bouclier pour se soustraire des mails de la justice, quand on a géré l’Etat, tué ou fait tué des guinéens, on reste justiciable. On ne peut pas vouloir fonder un État vertueux et demander qu’on reverse les prédateurs dans la société au nom d’un dialogue.

L’ouverture du dialogue, qui figure comme 3e point de revendication ne saurait en être une aujourd’hui, quand on sait que le Premier Ministre n’arrête plus de courir après tous les acteurs pour le démarrage un véritable cadre de dialogue inclusif fécond.

Certes tout n’est pas parfait, comme toute œuvre humaine d’ailleurs mais si l’on aime ce pays, et que c’est véritablement pour lui qu’on se bat tous, chacun devrait faire des concessions à ce stade et au nom de la paix et de la quiétude pour faire avancer la transition.

Ce qui est déjà rassurant, c’est que le garant du Dialogue social le Premier Ministre Dr Bernard GOUMOU, n’en démord pas et il le fait savoir. « Je ne me fatiguerai jamais, je reviendrai mille fois s’il le faut pour qu’on puisse s’assoir autour de la table ». Réaffirmant ainsi sa ferme volonté de suivre à la lettre les orientations du Président de la transition qui privilégie hautement l’intérêt nationale et la cohésion sociale.

Charle Kero Zoumanigui

Éditorialiste Politique