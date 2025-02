Après l’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Dr Ousmane Kaba, c’est l’ancien ministre de la Pêche, Mansa Moussa Sidibé, qui comparaît devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Mansa Moussa Sidibé a occupé le poste de ministre de la Pêche dans les années 90. Lors de son passage à la barre, il affirme n’avoir signé aucune convention entre l’État guinéen et une société chinoise.

“Je ne reconnais pas les faits. Je ne sais pas pourquoi le terme ‘faux’ m’est adressé. Et je ne connais pas la personne qui me poursuit devant cette cour. J’ai été nommé ministre de la Pêche le 12 mars 1999 et j’ai exercé jusqu’en 2002, mais je n’ai jamais collaboré avec les Chinois. Je n’ai jamais été au courant d’une convention entre l’État guinéen et la Chine, ni entre Bankina Pêche et la Guinée. La délivrance des licences se faisait au centre de surveillance par une structure dédiée. En dehors des réunions que je présidais, je n’ai jamais eu d’entretiens particuliers avec Bankina. Je n’ai jamais signé de convention”, a-t-il expliqué.