Un incendie d’origine inconnue est survenu dans l’après-midi de ce mardi, 16 février 2021 au quartier Tata, dans la commune urbaine de Labé. Le feu mystérieux s’est déclaré dans des maison, faisant plusieurs dégâts matériels, a constaté la correspondante de Guinee360 dans la préfecture.

Mamadian Ghadjiko et Hadja Aminata Diallo vivent dans la première maison.

«Le feu a commencé le vendredi dernier, mais avec l’aide des voisins et des sapeurs-pompiers, on a maîtrisé les flammes. Le lendemain, ça reprit, mais chaque jour, on éteint le feu. Il n’est pas causé par le courant électrique, car on a débranché tout. Y a pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants», affirme ce membre de la famille.

Aminata quant à elle a été surprise de voir le feu réapparaître chez elle ce mardi. «Le feu a repris encore aujourd’hui dans une chambre des annexes. La maison de nos voisins qui sont venus nous aider a pris également feu», précise cette victime.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinee360 à Labé