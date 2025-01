A travers une série de décrets lu ce vendredi, 17 janvier 2025, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a nommé plusieurs hauts cadres au ministère de la culture, du tourisme et de l’artisanat.

Retrouvez ci-dessous les noms et les fonctions de nouveaux promus:

Inspecteur Général de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Vital Goumou, précédemment, Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement (BSD);

Inspecteur Général Adjoint de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Mamoudou Thioï précédemment, Chef Service Études et Statistiques au Bureau de Stratégie et de Développement (BSD);

Directeur Général du Bureau de stratégie et de Développement (BSD), Stéphane Mohamed Kaba, Contrôleur de gestion;

Directeur Général Adjoint du Bureau de Stratégie et de Développement (BSD), Mohamadou Sylla, précédemment, Chef Service Planification et Stratégie au Bureau de Stratégie et de Développement (BSD);

Directeur national de la Culture et du Patrimoine Historique, Aboubacar Sidiki Conté, Précisément, Directeur Général Adjoint de la Culture et du Patrimoine Historique;

Directeur Général Adjoint de la Culture et du Patrimoine Historique, Amine Touré, Précédemment, Directeur Général de l’Agence Guinéenne de Spectacles (AGS);

Directeur national du tourisme et de l’hôtellerie, Ibrahima Aïssata Diallo Précédemment, directeur national adjoint de l’artisanat;

Directrice nationale adjointe du tourisme et de l’hôtellerie, Asmaou Bah Précédemment, secrétaire générale du syndicat national des employés;

Directeur national de l’artisanat, Sékou Condé, consultant en artisanat;

Directeur national adjoint de l’artisanat, Alpha Camara, Précédemment, directeur communal de la culture, du tourisme et de l’artisanat de la commune de Matam;

Directeur général du service national des aménagements touristiques, hôteliers et artisanaux, Aboubacar Sylla, gestionnaire touristique et aménagiste des parcs et monuments culturels;

Directeur général adjoint du service national des aménagements touristiques, hôteliers et artisanaux, Mamadou Balato Keïta, ingénieur civil;

Directeur général du service national des industries culturelles et créatives (ICC) Mamadou Adama Bilia Bah, précédemment animateur d’émissions culturelles et artistiques à la radio Nostalgie FM;

Directeur général adjoint du service national des industries culturelles et créatives (ICC), Macka Traoré, précédemment président de la commission marketing et médias de la Fédération guinéenne de football;

Directeur général de la bibliothèque nationale de Guinée, Daouda Tamsir Nian, précédemment directeur général du centre de lecture publique et d’animation culturelle, (CELPAC).

Directrice générale adjointe de la bibliothèque nationale de Guinée, Kadiatou Kaba , journaliste présentatrice à la RTG.

Directeur général du musée national de Guinée, Hamidou Conté, président de l’agence des promotions culturelles ;

Directeur national adjoint du musée national, Hamza Kaba , précédemment directeur général du musée national de Guinée ;

Directeur général du bureau guinéen du droit d’auteur (BGDA), Moussa Fofana, précédemment conseiller juridique du ministère de la culture ;

Directeur général adjoint du bureau guinéen des droits d’auteur, Balla Sylla, spécialiste en administration et finance du projet USAID Notre Santé;

Directrice générale de l’office national du tourisme (ONT) Kadé Camara, experte en gestion et promotion touristique;

Directeur général adjoint de l’office national du tourisme (ONT), Amadou Tounkara, précédemment directeur de l’exploitation;

Directeur général de l’office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie de Guinée (ONACIG), Amara Traoré , précédemment président du collectif Silloywood.

Directeur général adjoint de l’office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie (ONACIG), Abdoulaye Doumbouya, professeur de la langue anglaise ;

Directeur général du centre de lecture publique et d’animation culturelle CELPAC, M. Bernard Pévé Béavogui, précédemment directeur général adjoint du CELPAC;

Directeur général adjoint du centre de lecture publique et d’animation culturelle (CELPAC), Hassane Sylla, journaliste animateur culturel;

Directeur général adjoint du fonds de développement des arts et de la culture, (FODAC), Malick Kébé, promoteur culturel;

Directeur général adjoint du fonds de développement des arts et de la culture, (FODAC), Noël Lama, précédemment directeur général de l’office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie, de Guinée (ONACIG);

Directrice générale de l’agence guinéenne de spectacle (AGS), Mariam Touré Précédemment, directrice générale adjointe de ladite agence;

Directeur général adjoint de l’agence guinéenne de spectacle (AGS), Aboubacar Diallo Manager général de la structure Dial Initiative;

Directeur général du centre international de percussion, Michel Telo Lama Précédemment, directeur général du bureau guinéen des droits d’auteur (BGDA);

Directeur général adjoint du centre international de percussion, Abdoulaye Aïssata Bangoura administrateur culturel;

Directrice générale de l’office national de promotion de l’artisanat, Marie Somparé Consultante en animation culturelle;

Directrice générale adjointe de l’office national de promotion de l’artisanat, Estel Mansaré gestionnaire des projets.