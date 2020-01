Débat autour d’une nouvelle constitution: l’ancien boxeur Béa Diallo demande à Alpha Condé de clarifier sa position

En marge d’une conférence de presse mardi, à Conakry, Lansana Béa Diallo a donné sa position sur le débat autour d’un changement constitutionnel en Guinée. Sur la question, l’ancien boxeur guinéen estime que le président Alpha Condé doit donner une réponse claire pour ramener le calme dans le pays.

«La question qui est posée, c’est de dire est-ce qu’il faut modifier la constitution. Moi, je dis aujourd’hui au 21e siècle, je pense effectivement que cette constitution doit-être revue. Mais la question que je me pose est-ce que c’est maintenant, qu’il faut le faire, ou est-ce qu’il faut le faire après les élections ? Si on me dit absolument qu’on doit le faire, alors je demande au président Alpha Condé de donner une réponse claire, pour rassurer les Guinéens et ramener le calme dans ce pays, pour dire que je ne me présenterai pas pour un troisième mandat ou pour un nouveau mandat. Et mon objectif, c’est de permettre à la Guinée de se doter d’un texte qui permettra au pays d’avancer dans la construction de la démocratie. Je dis aussi que je n’ai jamais entendu le président dire qu’il veut un troisième mandat et je ne lui jamais aussi entendu dire l’inverse. C’est cette réponse-là que les nombreux Guinéens qui descendent dans la rue attendent de lui aujourd’hui. Mais pour moi, nouvelle constitution, troisième mandat, il faut qu’il y ait un engagement pour dire qu’on ne se présentera pas comme ce qui s’est passé en Côte d’Ivoire notamment» a déclaré Lansana Béa Diallo