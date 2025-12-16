À moins de deux semaines de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, le RPG arc-en-ciel, ancien parti au pouvoir, a réaffirmé sa position vis-à-vis de ce scrutin. Le parti indique qu’aucune consigne de vote ne sera donnée à ses militants.

S’exprimant sur la question, Marc Yombouno, membre du Bureau politique national du RPG arc-en-ciel, a été catégorique. « Non, jusqu’à preuve de contraire, il n’y a pas de consigne de vote pour le RPG Arc-en-Ciel. On n’a donné aucune indication, aucun choix à faire. C’est un processus dont on n’a pas été impliqué », a-t-il déclaré.

Selon l’ancien ministre du Commerce, cette position s’explique notamment par l’absence de démarches formelles de la part des candidats en lice pour solliciter le soutien du parti.

« Je ne pense pas en ce sens que ceux qui sont candidats n’ont pas fait de démarches régulières auprès de nous. C’est pas sur les réseaux sociaux qu’il faut solliciter les consignes d’un parti politique, c’est des démarches sérieuses qu’il faut faire. Ça n’a pas été le cas d’abord », a-t-il précisé.

Cette sortie intervient dans un contexte marqué par le ralliement de plusieurs anciens cadres et collaborateurs du RPG arc-en-ciel à la mouvance présidentielle, certains ayant publiquement affiché leur soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya. Malgré ces départs, la direction du parti maintient sa ligne officielle et affirme ne pas s’inscrire, pour l’heure, dans une dynamique de soutien à un candidat.