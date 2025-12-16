À travers une série de décrets diffusés sur la télévision nationale ce lundi 15 décembre 2025, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a procédé à plusieurs nominations au sein de l’armée et de l’administration publique.

Parmi ces décisions, une nomination a particulièrement retenu l’attention : celle de Mme Chaloub Yolande Cole, citée dans deux décrets successifs à des fonctions différentes. Le premier décret la présente comme « Directrice générale de l’Agence nationale des énergies renouvelables, Mme Chaloub Yolande Cole, précédemment Directrice générale adjointe de l’Agence de promotion des investissements privés (APIP) ».

Dans un second décret rendu public le même jour, Mme Chaloub Yolande Cole est toutefois nommée Directrice générale adjointe de l’APIP, fonction qu’elle est censée avoir quittée selon le premier texte. Cette double mention, portant sur des postes distincts au sein de l’administration, suscite des interrogations sur la cohérence et la rigueur dans la prise de certaines décisions au sommet de l’État.