En marge de sa tournée de sensibilisation des professionnels des médias dans la région administrative de Boké, le président de la Haute autorité de la communication (HAC), Boubacar Yacine Diallo, a évoqué la question sensible de la dépénalisation du délit de presse en Guinée.

Selon lui, certaines pratiques observées à Conakry posent problème. « Nous avons vu des journalistes s’attaquer à des chefs de cabinets ou à des chargés de communication sous prétexte qu’ils ont refusé de leur attribuer des marchés. Ils ne sont pas obligés de le faire. Je suis convaincu que si vous assainissez vos rangs, tout le monde aura le courage de venir vers vous. Mais si vous mentez, diffamez ou insultez les gens, personne ne viendra », a-t-il averti.

Pour illustrer son propos, Yacine Diallo a cité l’exemple du Sénégal voisin. « Là-bas, le délit de presse a été dépénalisé. Les journalistes se sont alors sentis libres de frapper sur tout ce qui bouge. Un député a proposé une loi pour pénaliser. Elle a été votée à l’unanimité par la majorité et l’opposition. Résultat : tous les jours, vous entendez qu’un journaliste sénégalais est en prison », a-t-il expliqué.

Le président de la HAC a conclu sur une note de mise en garde : « Faites attention, sinon nous pourrions demander au CNT de repénaliser le délit de presse. Ainsi, si vous insultez quelqu’un, vous savez où vous devez aller”, a-t-il prévenu.