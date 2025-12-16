Le commandant de la Compagnie d’infanterie de Kamsar, Aly Camara, figure parmi les officiers de l’Armée de terre élevés à des grades supérieurs. L’annonce a été faite à travers un décret rendu public ce lundi 15 décembre.

Au grade de lieutenant-colonel de l’Armée de terre, sont promus :

Commandant Moussa 1 Touré, BQG, matricule 195-67 G ;

Commandant Aly Camara, EMAT, matricule 395-86 G.

Au grade de commandant de l’Armée de terre, sont élevés :

Capitaine Fada Kourouma, DGT, matricule 213-95 G ;

Capitaine Amara Sylla, GRART, matricule 193-61 G ;

Capitaine Ibrahima Sory 4 Camara, EMAT, matricule 23-04 G ;

Capitaine Mohamed Saliou Cissé, DGSAA, matricule 224-03 G ;

Capitaine Souleymane Bangoura, EMAT, matricule 297-14 G.