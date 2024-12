Le 66e sommet ordinaire de la CEDEAO s’est tenu ce dimanche 16 décembre 2024 à Abuja, au Nigeria. Divers sujets ont été abordés, notamment le retrait annoncé des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), la dernière élection présidentielle au Ghana, et les élections législatives au Sénégal. Cependant, les chefs d’Etat n’ont pas ne sont pas prononcés sur le non respect du calendrier de 24 mois de la transition signé avec le CNRD et censé prend fin le 31 décembre 2024.

Sur la situation l’évolution de la transition guinéenne, la Cedeao s’est contentée d’un simple rappel. “La Conférence exhorte les autorités guinéennes à poursuivre les actions en vue de la mise en œuvre de la feuille de route pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel, d’une manière inclusive et participative. En outre, la Conférence instruit la Commission d’aider la Guinée à mobiliser auprès des partenaires les ressources financières et techniques nécessaires pour faciliter le retour rapide à l’ordre constitutionnel. À cet égard, la Conférence instruit la Commission de déployer une mission de haut niveau pour échanger avec les autorités et les acteurs politiques en vue de convenir des modalités de l’accélération de la feuille de route de la transition et de la mobilisation des ressources nécessaires à cette fin”, précise le communiqué final.

Alors que la gestion de la transition guinéenne reste un sujet sensible, plusieurs questions demeurent :

Quelle attitude la CEDEAO adoptera-t-elle après le 31 décembre 2024 pour contraindre le CNRD à céder le pouvoir aux civils ?

Les dirigeants sous-régionaux permettront-ils le maintien de la junte au pouvoir audelà du chronogramme initial? Ces interrogations restent ouvertes, tandis que l’avenir politique de la Guinée demeure incertain.