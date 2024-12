Après l’éclatement du scandale financier portant sur 700 milliards de francs guinéens à la Direction nationale des Douanes, la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) a ordonné le gel des comptes bancaires de 33 sociétés de transit présumées impliquées dans cette affaire.

La décision fait suite à une requête du procureur spécial, Aly Touré, qui a sollicité des mesures de blocage des comptes bancaires des entreprises suspectées de complicité dans ce scandale financier majeur. Dans sa lettre N°308/PPS/CRIEF/2024, le procureur a demandé que ces comptes, ouverts auprès des institutions bancaires opérant en Guinée, soient gelés dans le cadre de l’enquête en cours sur ce détournement d’une ampleur sans précédent.

Les faits remontent à plusieurs mois et ont révélé un réseau complexe de fraude et de détournement de fonds dans lequel plusieurs sociétés de transit ont été identifiées comme acteurs clés. Ces entreprises sont accusées d’avoir facilité l’évasion de taxes et de droits de douane en falsifiant des documents et en manipulant les montants des transactions, permettant ainsi à des dizaines de milliards de francs guinéens de disparaître des caisses publiques.