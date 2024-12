Les enseignants contractuels communautaires non retenus au concours d’accès à la fonction publique de 2024 ont organisé un sit-in, ce lundi 16 décembre 2024, à Kaloum. Cependant, la mobilisation a été dispersée par les forces de l’ordre, et plusieurs manifestants ont été interpellés.

Réunis devant le siège du ministère du Travail et de la Fonction publique, ces enseignants exigent leur intégration à la fonction publique, comme leurs collègues admis au concours.

Selon nos informations, la mobilisation venait tout juste de commencer lorsque les forces de sécurité ont dispersé les manifestants. Plusieurs enseignants ont été blessés, et d’autres ont été arrêtés et emmenés à une destination inconnue de leurs camarades.

“Malheureusement, le sit-in a été dispersé, beaucoup de nos collègues ont été blessés, certains d’entre nous ont été frappés. Près d’une trentaine ont été interpellés et, pour l’instant, emmenés à des destinations inconnues”, a confié Diaka Sow, porte-parole des enseignants. Il a également mis en garde le ministre du Travail : “Si quelque chose arrive à nos collègues, c’est le ministre du Travail et de la Fonction publique, Monsieur Bourouno, qui en sera responsable.”

Diaka Sow a réaffirmé l’engagement et la détermination du collectif d’enseignants, soulignant qu’ils ne comptent pas reculer tant que leurs revendications ne sont pas satisfaites.

“Ce que nous comptons faire, c’est nous diriger vers le commissariat central de police pour exiger la libération de nos collègues et obtenir des engagements de leur part. Sinon, nous reviendrons également au ministère. Tant que nous ne sommes pas engagés, nous sommes prêts à aller jusqu’au bout”, a-t-il ajouté.

Le groupe d’enseignants contractuels non retenus au concours d’accès à la fonction publique dénonce un manque de transparence dans l’organisation du concours.

“Nous voulons la vérité dans cette affaire. Soit on donne la vérité aux 4 000 anciens contractuels, soit le ministre devra répondre de la corruption qu’il a menée avec les différents cadres de son département”, a insisté le porte-parole.

Concernant l’implication de leur avocat, Me Paul Yomba Kourouma, qui avait conseillé aux enseignants de privilégier la négociation, Diaka Sow a indiqué que ce dernier avait été interpellé avant le début de la manifestation, sans succès, alors que la tension restait vive parmi les enseignants.