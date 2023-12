Depuis l’exil, le président de l’UFR s’est prononcé sur la situation sociopolitique du pays notamment sur la nécessité d’instaurer un cadre de dialogue inclusif en présence des principaux partis politiques.

Sidya Touré se dit ouvert au dialogue à condition qu’il soit inclusif. « La Guinée est notre pays. Nous avons les mêmes ambitions pour que la Guinée change en bien, pour que les guinéens améliorent leurs conditions de vie. Nous tenons que cela soit affirmé de manière claire. Cela se fera à condition que tous les guinéens soient autour de la table », a-t-il déclaré au cours de son intervention par visioconférence à l’assemblée générale de son parti, ce samedi 16 décembre 2023.

« Nous voulons tous le bonheur de la Guinée. Il n’y a pas quelqu’un en Guinée, qui veut le bonheur de la Guinée plus que nous autres. Et la seule solution, c’est de sortir de la méfiance et s’installer dans une discussion. Nous continuons à souhaiter ce dialogue inclusif, que les principaux partis d’opposition ne soient pas exclus de la discussion. Il ne faut pas se taper la poitrine pour ça. (…) Nous sommes tous en train de parler de la Guinée. Tout le monde a des raisons de vouloir la développer d’une manière ou d’une autre. Mais si nous mettons nos efforts en commun, partout où il y a la paix, l’entente des politiques, où il y a l’entente avec le gouvernement, le pays se développe. Nous sommes dans un cadre bien connu, qui est le nôtre aujourd’hui », a souligné Sidya Touré.