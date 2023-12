Les menaces proférées ces derniers temps par le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, Mory Condé, en direction des partis politiques, ne laissent pas indifférents les responsables du parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). A l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire du parti ce samedi 16 décembre 2023 à la minière, la question a été abordée par le vice-président Kalemodou Yansané.

Pour ce proche de Cellou Dalein Diallo, la sortie du ministre relève d’une provocation vis-à-vis de la classe politique.

« Au moment où je vous parle l’évolution de la situation et les déclarations va t’en guerre des autorités nous mettent dans le regret. Maintenant on est révolté. On a coupé l’internet, on a bloqué les radios, Orange Money même est bloqué. Ce matin je suis passé devant une banque c’est comme si les gens étaient en grève la banque était totalement vide c’est grave pour le pays. Au lieu de s’atteler à régler ces problèmes, le jeune ministre Mory Condé revient encore pour provoquer les partis politiques. Tout le monde sait qu’un parti politique doit présenter un candidat, il faut l’investiture du candidat. Mais ce n’est pas subordonné au ministère de l’administration du territoire», fustige le vice-président de l’UFDG.

Selon Kalemodou Yansané, si l’arrivée du CNRD a suscité un grand espoir chez le peuple de Guinée, cet espoir s’est transformé aujourd’hui en désespoir.

« Lorsque le CNRD a pris le pouvoir sans le mandat du peuple de Guinée nous avons applaudi parce que le message qui est passé qui rejoint mot par mot nos valeurs à l’UFDG. On a eu de l’espoir quelques mois après nous avons commencé à douter un an après on a commencé à nous poser des questions et à regretter aujourd’hui nous sommes vraiment déçu».

Évoquant la coupure de l’internet et le brouillage des ondes de médias privés, ce responsable de l’UFDG dit n’est pas comprendre les raisons invoquées par les autorités pour motiver ces décisions.

« Il y a des problèmes sécuritaires, donc le pays est en danger. Si nous apprenons que les médias sont coupés c’est parce qu’il y a des problèmes sécuritaires qui viennent s’ajouter au brouillage des radios et à la coupure de l’internet, alors nous avons le droit de nous inquiéter».