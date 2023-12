Le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, à travers l’Agence guinéenne pour la promotion de l’emploi (AGUIPE), organise pour la première fois, la conférence interrégionale en Afrique de l’Ouest de I’AMSEP (Association Mondiale des Services d’Emploi Publics). L’événement se tiendra à Conakry les 18,19 et 20 décembre 2023.

Après le Tchad en 2018 et le Cameroun en 2019 en Afrique centrale, c’est au tour de l’Afrigue de l’Ouest d’abriter cette conférence interrégionale. Le Secrétariat exécutif de l’AMSEP et la vice-présidence pour la région Afrique ont porté leur choix sur la Guinée, à travers l’Agence guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE).

Cet événement de portée mondiale aura pour thème : «Développement et Promotion des Emplois Verts, une

opportunité pour les Services Publics d’Emploi (SPE) ». Il vise à définir les grandes orientations et les axes principaux de la stratégie à mettre en œuvre par SPE membres de l’association africaine des services d’emplois publics pour la promotion et le développement des emplois verts (PEV).

« C’est un événement d’envergure internationale, vous n’êtes pas sans savoir qu’on a fini la COP28 à Dubaï et que nous ici on sera dans la réflexion pour savoir qu’en terme d’écologie, d’environnement, quelle opportunité ça peut représenter pour les services publics d’emploi afin de créer des emplois notamment des emplois verts. C’est nouveau pour nous en Guinée, tout le monde viendra afin que nous aussi on s’imprègne des bonnes réalités d’ailleurs et qu’on apprenne des autres et ce que nous avons comme acquis en Guinée. Pour qu’eux aussi puissent s’imprégner de ça afin qu’il y ait un échange dans les deux sens. Il y aura des panels, des présentations des experts sur l’environnement et l’écologie. On espère qu’au sortir des échanges, la réflexion portée sur la possibilité de création des emplois verts sera menée et qu’on ira jusqu’au bout en terme d’exécution de nos travaux», a laissé entendre Mohamed Aribot, Directeur général de l’Agence guinéenne de la promotion d’emplois (AGUIPE).

Le Plan d’Action de la coopération entre l’Union européenne et la République de Guinée vise en particulier deux des trois domaines prioritaires que sont la transition juste et l’économie verte ainsi que le développement humain. Il s’agit de l’accélération de la transition verte en développant le potentiel en énergies renouvelables, en contribuant à la préservation de l’environnement et la biodiversité en République de Guinée.

Pour le président de l’AASEP, la notion des emplois verts s’impose aujourd’hui au continent africain. Selon Ibrahim Ag Nock, avec les échauffements climatiques, l’association africaine des emplois publics « tient fermement» à ce qu’il y ait à l’occasion des échanges, « une évaluation des recommandations de la conférence de N’Djamena de 1998. Parce que la Covid est passée par là, nous n’avons pas pu évaluer et mettre en œuvre l’ensemble des recommandations. J’ose espérer que les assises de la Guinée pourront nous permettre de sortir des recommandations assez fortes. Nous sommes déterminés au niveau de l’espace africain à intérioriser les différents aspects, les tenants et aboutissants des réchauffements climatiques et à faire l’ensemble des dispositions que la nature nous offre et qu’on doit transformer pour créer des emplois mais aussi transformer nos économies et faire en sorte que les différents secteurs de l’économie soient porteurs réellement d’emplois décents».