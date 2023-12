Réunis en plénière, ce vendredi 15 décembre 2023, les Conseillers nationaux de la transition ont adopté 3 projets d’accord crédits dont 2 entre la Guinée et la Banque islamique de développement (BID).

Concernant le premier accord portant sur le financement du Programme Régional de Cartographie de la Fertilité des sols en Afrique de l’Ouest (PRCFS), la BID consent accorder à la Guinée un crédit d’un montant de 2 millions de dollars US composé de :

740 000 dinars islamiques soit 1.000.000 USD, sur ses propres ressources, et 1.000.000 USD sur les ressources de sa filiale, Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID).

Les conditionnalités de la mise à disposition de ce prêt se présentent comme suit :

Pour la BID :

La durée du remboursement du prêt est de 25 ans dont 7 ans de période de grâce. Le remboursement se fera en 36 versements semestriels consécutifs.

Les frais de service sont estimés à 24.664.48 DI et sont exigibles à compter de la date du présent accord. Ils seront calculés à la fin de la période de mise en œuvre du projet. Ce montant ne devra pas dépasser 1,5% du prêt BID. La date du dernier décaissement est prévue pour le 10 octobre 2025.

Pour le principal du Fonds de Solidarité Islamique (FSID), la durée du remboursement du prêt est de 30 ans avec 10 ans de période de grâce. Le remboursement se fera en 40 versements semestriels consécutifs. Les frais de service sont estimés à 33.330.37 $ US et sont exigibles à compter de la date du présent accord. Ils seront calculés à la fin de la période de mise en œuvre du projet. Les montants ne devront pas dépasser 2 % du prêt. La date du dernier décaissement est le 10 octobre 2025.

Soutien au entreprises féminines dans la chaîne de valeur du riz

Le second accord porte sur le financement du programme de soutien au renforcement des entreprises féminines dans la chaîne de valeur du riz en Afrique de l’Ouest (EWASME) qui sera exécuté en Guinée. Le projet sera mis en œuvre dans les préfectures de Boké, Boffa et Coyah pour la zone côtière, Dinguiraye et Siguiri en Haute Guinée. Ces emplacements sont sélectionnés en raison du potentiel rizicole, la forte consommation de riz et la présence des débouchés (sociétés minières) dans lesdites zones d’une part, et en tenant compte des interventions antérieures de la BID, d’autre part.

Le montant total est de 12 millions 250 mille USD dont 2 millions 676 mille 150 USD pour les entreprises détenues par les femmes. Les 11.250.000 dollars US de ce projet sont prélevés sur les ressources de la BID avec une contribution du PNUD à hauteur de 1 million USD.