Le conseiller à la présidence chargé des infrastructures a représenté le président de la transition, Mamadi Doumbouya, ce samedi lors de la cérémonie d’inauguration de l’échangeur de Bambeto. À cette occasion, il est revenu sur les actions menées par les autorités en faveur des habitants de cette zone longtemps marquée par des tensions sociopolitiques.

Dans son discours, prononcé au nom du chef de l’État, l’ancien ministre des Infrastructures a rappelé que les citoyens de l’axe avaient longtemps fait l’objet de stigmatisation. « Avant le 5 septembre 2021, les populations de Hamdallaye-Bambeto et Cosa étaient souvent stigmatisées et victimes de discrimination », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette réalité appartient désormais au passé grâce aux initiatives engagées sous la transition. « Aujourd’hui, grâce aux actions du président Mamadi Doumbouya, l’axe est devenu un espace de paix où les manifestations intempestives ont disparu grâce à la main-tendue des autorités et aux efforts constants de réconciliation », a-t-il ajouté.

Poursuivant son intervention, Yaya Sow a énuméré plusieurs actions menées depuis le 5 septembre 2021 et qui, selon lui, touchent directement les habitants de l’axe. « La visite du président au cimetière de Bambéto le 27 septembre 2021 pour honorer la mémoire des victimes de la répression politique restera un acte fort et symbolique. Sur la même voie, le chef d’État a également ordonné la restauration des toits des citoyens injustement déguerpis à Soloprimo, Kaporo Rail, Kipé et Dîmes. Ils ont été indemnisés et rétablis dans leur droit », a-t-il rappelé.

Il a également évoqué l’organisation du procès des événements tragiques du 28 septembre 2009, qui avaient profondément touché Bambeto.

« Un procès historique a eu lieu, des condamnations ont été annoncées, un fond souverain d’indemnisation des victimes a été mis en place », a-t-il conclu.