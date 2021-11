81 officiers militaires et gendarmes, dont six femmes et 11 magistrats du tribunal militaire, ont prêté serment ce lundi 15 novembre, ont prêté serment de loyauté, de fidélité, d’engagement et d’adhésion aux idéaux du CNRD. L’occasion a été mise à profit par le colonel Mamadi DOUMBOUYA pour appeler ces militaires et gendarmes à rompre avec les anciennes pratiques qui selon lui, ternissent l’image de l’armée guinéenne.

«Après avoir juré sur le Coran ou la Bible, vous acceptez d’arrêter de soutirer de l’argent ou des biens dans les mains des citoyens en vue de leurs recrutements. Nous allons aussi arrêter le recouvrement illégale des montants dans les unités de Gendarmerie qui sont suivis d’un prélèvement illégale de 10%, ça redore l’image de la gendarmerie et en même temps, la commercialisation des missions régaliennes de Gendarmerie, à savoir le déploiement des agents dans les lieux privés», a égrené le colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Plus loin, le président de la transition, a aussi demandé aux gendarmes, d’arrêter « les actes de tortures infligés aux personnes interpellées», et aussi les «mauvais usages» de leurs véhicules de services pour des cérémonies de mariage et autres.