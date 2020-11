Le combat devient rude entre les deux camps de la Nouvelle génération politique (NGP). En prélude au congrès de ce mouvement le dimanche prochain, Badra Koné a réitéré son opposition à collaborer avec ses anciens collègues.

« Badra Koné est perturbé dans la tête […] », a qualifié la présidente de l’autre faction de la Nouvelle génération politique, devant les médias ce lundi 16 novembre 2020. « Quelqu’un qui est déjà débarqué, je me demande comment il va faire pour débarquer d’autres personnes? », s’interroge Oumou Kadé Soumah.

« On a dit et on réitère aujourd’hui, le chapitre de Badra Koné est clos. Ça n’a pas de sens. Il veut faire son congrès, qu’il le fasse dans sa tête. Nous, nous avons des priorités. Notre combat, c’est instaurer la paix dans le pays. S’il veut faire autre chose, c’est dans sa tête ça se passe. Mais il n’y a rien qui prouve que c’est lui le président de la NGP. A date, je suis la seule présidente de la Nouvelle génération politique », déclare Oumou Kadé.

Les membres de cette faction de la NGP disent ne pas s’opposer au retour de l’ancien vice-maire de Matam. Mais, ce retour serait sous acceptation pour le concerné, d’occuper un autre poste.