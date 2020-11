Dans le cadre de l’intégration sous-régionale, la Guinée a obtenu de ses partenaires financiers notamment l’Union européenne et la Banque africaine de développement (BAD), le financement de 75 km de Coyah à Farmoryah (Forécariah) vers la Sierra Leone. Actuellement, les travaux ont repris et consistent au terrassement, au remblai et aux ouvrages hydrauliques.

Composé de deux lots de 35 et 40 km, ce projet est géré respectivement par Henan Chine et CGC, deux sociétés chinoises. Selon le directeur du projet du lot 1, Ding Ding GUO, son entreprise vise à réaliser les travaux de chaussée dès décembre prochain : « Actuellement la phase des travaux se situe à deux niveaux. Au niveau de la réalisation des ouvrages hydrauliques de type dalots et les travaux de terrassement. Pour ce mois ci nous allons accélérer la cadence des travaux de terrassement afin de pouvoir commencer à réaliser les travaux de chaussée à partir du mois de décembre 2020. »

Sur le lot 2, le secrétaire de l’entreprise CGC, Emmanuel Koundouno espère que d’ici à la saison des pluies, 20 à 30 km seront bitumés : « Actuellement nous sommes en train de faire les ouvrages hydrauliques, le terrassement. Aussi en approvisionnement nous sommes en train de concasser. Nous sommes au début du terrassement. On peu supposer 20 à 25% d’avancement des travaux. Notre souhait, c’est de mettre le bitume sur au moins 20 à 30 km avant les grandes pluies. Nous sommes vraiment à l’œuvre pour exécuter nos veux. »

Abass Camara de la mission de contrôle, explique ce qui a déjà été fait : « Sur notre lot, on a fait un dégagement de l’emprise de la route du PK 35,800 jusqu’au du PK 40. Les travaux du terrassement du PK35,800 au PK38. Les ouvrages d’assainissement également sont en également. Tout ce qui est en train d’être fait actuellement se fait conformément aux prescriptions du cahier de charge. Nous veillons à ce que les travaux se fassent dans les règles de l’art.»