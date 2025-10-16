Le parti Union des Mouvements Populaires (UMP) figure désormais parmi les formations politiques légalement certifiées par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD). L’annonce a été faite ce mercredi 15 octobre 2025 à Conakry, à l’occasion d’un atelier organisé par la Direction générale des affaires politiques (DGAP).

Réagissant après la remise officielle du certificat de son parti, le président de l’UMP, Boubacar Siddighy Diallo, a exprimé sa satisfaction et salué un pas important vers la normalisation de la vie politique en Guinée.

« C’est un sentiment de fierté et de légalité, parce que lorsqu’on veut diriger un pays, il faut d’abord apprendre à respecter les lois et les règlements avant de prétendre diriger un État », a-t-il déclaré.

Le leader de l’UMP estime que cette certification marque la fin d’une période d’irrégularités dans le fonctionnement des partis politiques.

« Avant cette étape, aussi bien nous, les partis, que le ministère qui nous soumet aujourd’hui à cet exercice, nous étions dans une forme d’illégalité fonctionnelle. Vous avez d’ailleurs constaté qu’il y avait des partis pour lesquels la justice avait ordonné l’agrément, mais que le ministère n’avait pas encore exécuté. Il y avait aussi des formations qui participaient à des élections sans disposer d’un agrément légal », a-t-il reconnu.

Pour Boubacar Siddighy Diallo, la démarche du MATD et de la DGAP s’inscrit dans la dynamique de refondation nationale prônée par les autorités de la transition.

« Aujourd’hui, tout le monde est rentré dans les rangs, et c’est ça la refondation. Nous sommes très fiers et très contents que cela arrive », a-t-il conclu.

Avec cette certification, l’UMP rejoint officiellement la liste des 125 partis politiques désormais reconnus en République de Guinée.