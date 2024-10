Le talent et la détermination de Sehrou Guirassy sont à l’honneur dans le tout nouveau morceau de Petit Kandia, intitulé “N’foloti Sekhou Guirassy, notre ballon d’or”.

Publié sur les plateformes de téléchargement digital le 15 octobre 2024, ce titre célèbre la montée en puissance de l’international guinéen, plébiscité pour le prestigieux Ballon africain.

Dans cette chanson, Petit Kandia met en avant le parcours exceptionnel de Sehrou Guirassy, soulignant l’impact des bénédictions de ses parents qui, selon lui, ont grandement contribué à son succès. Les paroles vibrantes rendent hommage à un joueur qui incarne l’espoir et la fierté d’une nation.

Déjà visionné plus de 2000 fois, ce morceau résonne dans le cœur des fans de football et de musique, créant une onde de chaleur et d’enthousiasme autour de la candidature de Guirassy. C’est un appel à la célébration, une ode à son talent, et un souhait que ce joyau du football guinéen soit reconnu sur la scène internationale.

Sehrou Guirassy n’est pas seulement un joueur, il est une inspiration, et Petit Kandia le rappelle avec passion. Ensemble, ils portent haut les couleurs de la Guinée !