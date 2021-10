Après avoir effectué la prière à la mosquée centrale de Bambeto ce vendredi 15 octobre 2021, le chef de l’État a dépêché une délégation pour aller rencontrer les sages des coordinations régionales, qui se sont recueillies sur les tombes, au cimetière ou responsables les victimes des manifestations politiques.

Mohamed LEON Bangoura, à la tête de cette délégation, a, au nom du colonel Mamadi Doumbouya, à demander pardon aux habitants de l’axe pour les crimes commis sous le règne d’Alpha Condé.

Selon Mohamed LEON, le colonel Mamadi Doumbouya a compris «très tôt» que le guinéen «souffre». Il affirme que par la bénédiction de Dieu, le tout-puissant Allah, le rêve de tout un peuple «a été réalisé», et ce, grâce, dit-il «aux prières de nos parents, de nos ancêtres, la Guinée ne pouvait pas se détruire. À un moment donné, il fallait que Dieu choisisse un homme pour délivrer tout le peuple de Guinée.»

«Je demande pardon à toute la Guinée, à tous les Guinéens et aux coordinations qui se sont battues contre le 3e mandat en République de Guinée. À tous les sages qui ont été frustrés, insultés, humiliés, au nom du chef de l’État, je vous demande pardon», a-t-il poursuivi, avant de demander aussi les Guinéens se comprendre entre eux, car, estime-t-il :«si on parle de coordinations, on parle du peuple. Et si les coordinations ne sont pas d’accord, le pouvoir ne sera jamais tranquille. C’est pour cela que nous venons vers vous, les autorités morales du pays, pour nous dresser à la jeunesse, aux imams, à la population de Bambéto, aux victimes. Au nom du président de la République, de Madame la gouverneure de Conakry et du CNRD, nous vous demandons pardon. Nous demandons pardon au peuple de Guinée, aux habitants de Bambeto. Vous devrez vivre comme tous les Guinéens. Vous devrez vous sentir comme des Guinéens. Vous n’êtes plus marginalisés dans ce pays. La main tendue du chef de l’État à la population de Bambéto est réelle et claire.»

Mamadou Saïdou DIALLO