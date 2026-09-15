Hafia FC – AS Douanes : le rendez-vous est fixé au 19 septembre

Le Hafia FC connaît désormais la date de son match retour du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF. Initialement prévu le 11 septembre dernier au stade du 28-Septembre de Conakry, le duel face à l’AS Douanes de Mauritanie a été reprogrammé au samedi 19 septembre 2026, à 16 heures, dans la même enceinte.

Cette nouvelle programmation intervient après la décision de la Commission d’organisation des compétitions interclubs de la CAF, à la suite de l’absence de l’AS Douanes lors du rendez-vous initial.

À l’aller, disputé à Nouakchott, les deux formations s’étaient quittées sur un score de 2-2. Le Hafia devra donc décrocher sa qualification à Conakry pour poursuivre son parcours continental.

La rencontre du 19 septembre s’annonce ainsi décisive pour les Vert et Blanc, qui auront l’avantage d’évoluer devant leur public. Le vainqueur de cette double confrontation sera opposé au CR Belouizdad d’Algérie au deuxième tour préliminaire de la compétition.