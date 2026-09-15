Éliminatoires CAN 2027 : la liste de Paulo Duarte attendue ce mercredi à Conakry

À quelques jours du démarrage des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, le sélectionneur du Syli national, Paulo Duarte, dévoilera ce mercredi 16 septembre sa liste des joueurs convoqués pour les deux premières journées.

L’annonce a été faite par la Fédération guinéenne de football sur son site officiel ce mardi matin.

Entre le retour de certains cadres, l’arrivée de nouveaux visages ou encore la confirmation de plusieurs joueurs, la prochaine liste du Syli national est très attendue. Paulo Duarte la dévoilera ce mercredi à l’occasion d’un point de presse prévu à 11h GMT.

Pour son entrée en lice dans cette campagne, la Guinée se déplacera en Afrique du Sud pour affronter les Bafana Bafana à Johannesburg, le 26 septembre, à l’occasion de la première journée.

Serhou Guirassy et ses coéquipiers regagneront ensuite Conakry pour accueillir le Kenya, le 1er octobre 2026, lors de la deuxième journée.

Cette rencontre marquera ainsi le grand retour du Syli national à Conakry après plusieurs années d’exil sportif.