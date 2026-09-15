Sénégal : saisie de près de 600 000 sachets plastiques et de « Lépi » venus de Guinée

Près de 600 000 sachets plastiques en provenance de la Guinée ont été saisis par la police sénégalaise. L’opération, annoncée ce mardi 15 septembre 2026, a permis de mettre la main sur exactement 599 600 sachets, dont la valeur est estimée à 25 millions de francs guinéens.

La cargaison a été interceptée à la frontière entre les deux pays, dans des circonstances qui remontent au 31 août dernier. Ce jour-là, vers 19 heures, les éléments du poste avancé de Kalifourou, relevant du Commissariat spécial de Kounkané et de la Direction de la Police aux Frontières, ont procédé au contrôle d’un véhicule Renault Nevada blanc.

Le véhicule venait de Labé et se dirigeait vers le Sénégal. À son bord, plusieurs types de sachets plastiques destinés à différents usages ont été découverts : 92 000 sachets pour la glace, 330 000 pour le sucre, 72 000 pour le poivre et 105 600 sachets noirs destinés au charbon.

Les policiers ont également découvert 30 coupons de tissu « Lépi ».

« Au total, la quantité de sachets en plastique saisis s’élève à cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cents (599 600) sachets, d’une valeur marchande estimée à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs guinéens, auxquels s’ajoutent trente (30) coupons de tissu « Lépi »”, a indiqué la police sénégalaise dans une publication sur sa page Facebook.

Selon les autorités sénégalaises, la cargaison devait être écoulée sur le marché noir, notamment dans la zone de Linkéring. Elle appartiendrait à une dame dont l’identité n’a pas été révélée.

Pour l’heure, le véhicule et l’ensemble de la marchandise restent immobilisés au poste avancé de Kalifourou. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette opération et d’établir les responsabilités.

« La marchandise saisie ainsi que le véhicule ayant servi à son transport ont été provisoirement immobilisés et consignés au poste avancé de Kalifourou pour les besoins de l’enquête ouverte à cet effet. Les investigations se poursuivent », précise la police.

Cette saisie intervient dans un contexte particulier en Guinée, où les autorités s’apprêtent à renforcer les mesures contre l’utilisation des plastiques à usage unique.

Un arrêté publié cette semaine par le gouvernement accorde notamment aux utilisateurs un délai allant jusqu’au 20 septembre 2026 pour se conformer aux nouvelles dispositions. Le contrôle aux frontières et la circulation de ces produits pourraient donc être davantage scrutés dans les prochains jours.