La banque panafricaine United Bank for Africa (UBA) Plc s’apprête à faire une déclaration forte sur la scène mondiale en réunissant des dirigeants mondiaux, des décideurs politiques, des investisseurs et d’autres acteurs du secteur privé lors de la prochaine Assemblée Générale des Nations Unies (UNGA) 2025.

Cette édition marquera la 80e session de l’UNGA et se tiendra du 15 au 25 septembre 2025. Comme à son habitude, le groupe UBA a prévu une série d’activités engageantes visant à mettre en lumière les opportunités en Afrique et à favoriser un dialogue de haut niveau avec les leaders mondiaux afin de dynamiser le potentiel du continent.

L’un des moments clés de l’événement sera le lancement d’un livre blanc novateur par UBA, qui présentera des stratégies concrètes pour libérer le vaste potentiel économique de l’Afrique, dans le cadre de la mission de la banque visant à promouvoir une croissance durable sur le continent.

Ce livre blanc, une initiative inédite de la part d’une institution financière africaine lors d’une UNGA, est intitulé : « Miser sur l’avenir de l’Afrique : Mobiliser le capital et les partenariats pour une croissance durable ».

Il mettra en avant les opportunités dans les domaines du commerce, des infrastructures, de l’innovation numérique, du financement climatique et de la croissance inclusive.

En fournissant une feuille de route pour une collaboration entre l’Afrique et la communauté internationale, UBA entend positionner le continent non seulement comme un bénéficiaire d’investissements, mais comme un moteur essentiel de la prospérité mondiale future.

Outre le lancement du livre blanc, les autres activités du groupe comprendront notamment la table ronde du Business Council for International Understanding (BCIU), organisée par UBA America, ainsi que la réception annuelle de UBA.

Cette réception réunira des dirigeants mondiaux, des responsables politiques et des chefs d’entreprise influents, qui participeront à des discussions cruciales sur l’investissement et le développement à travers le continent africain.

Le Président du Groupe UBA, Tony Elumelu, a souligné l’importance stratégique de ces échanges, expliquant que, ces dernières années, UBA est devenu un acteur majeur dans les discussions et les actions visant à attirer des investissements concrets vers l’Afrique.

« Ces conversations sont fondamentalement différentes des discussions passées, car elles déboucheront sur des décisions réalisables et concrètes. UBA s’engage activement à mettre en œuvre ces résultats pour le bénéfice du continent, en tant que partenaire engagé dans le développement et la durabilité de l’Afrique », a déclaré M. Elumelu.

Poursuivant, il a ajouté : « L’Assemblée Générale des Nations Unies est le plus grand et le plus officiel rassemblement de dirigeants mondiaux. Nous ne pouvons pas laisser passer une telle opportunité sans que des acteurs africains majeurs comme UBA ne soient au premier plan, réunissant ces leaders et mettant en valeur le potentiel de l’Afrique. »

Le Directeur Général du Groupe UBA, Oliver Alawuba, a également commenté l’événement à venir, en soulignant particulièrement l’importance du livre blanc. Il a insisté sur la nécessité pour davantage d’entreprises et d’acteurs privés de démontrer leur engagement envers le développement du continent à travers des actions concrètes et des compétences éprouvées.

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés dans le groupe et plus de 45 millions de clients à travers le monde. Présente dans 20 pays africains, ainsi qu’au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et aux Émirats arabes unis, UBA offre des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, en favorisant l’inclusion financière et en mettant en œuvre des technologies de pointe.