À l’approche de la rentrée scolaire, le gouvernement a décidé de franchir une étape dans le dossier sensible du statut particulier des enseignants. Dans une note de service signée par son secrétaire général, le ministère de l’Enseignement pré-universitaire a annoncé la création d’une commission chargée de relire le projet de statut, l’une des principales exigences des syndicats avant toute reprise des cours.

Cette commission regroupe des cadres issus des trois départements du secteur de l’éducation et de la formation professionnelle, des représentants de l’Intersyndicale de l’Éducation (FSPE, SLECG, SNE), ainsi que de la Fédération guinéenne des parents d’élèves et amis de l’école (FEGUIPAE). Sa mission est de travailler sur le premier projet de statut déjà élaboré par les autorités éducatives.

La présidence de cette structure mixte a été confiée à Aboubacar Soumah, secrétaire général du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG).

Faut il rappeler l’intersyndicale de l’éducation avait clairement posé ses conditions pour une rentrée apaisée. Parmi elles figurent : la signature du statut particulier des enseignants, le déblocage immédiat des salaires de 3 317 enseignants, la reconnaissance des enseignants contractuels communaux de la zone spéciale de Conakry, ainsi que celle des contractuels communaux non retenus lors du dernier concours d’intégration à la fonction publique locale.

L’ouverture de cette commission mixte est perçue comme un geste d’apaisement, mais les syndicats maintiennent la pression en conditionnant la rentrée scolaire à des mesures concrètes.