Face à la montée inquiétante de l’insécurité sur l’axe Leprince, entre Hamdallaye et Cimenterie, la réintroduction des Postes d’Appui (PA) suscite des avis partagés. Tandis que les agressions se multiplient, les habitants oscillent entre scepticisme et espoir quant à l’efficacité de cette mesure sécuritaire.

Lors d’une rencontre le 13 septembre 2024 avec le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, le Gouvernorat et les représentants des délégations spéciales de Conakry, le Directeur régional de la police de Conakry a exprimé son inquiétude face à la recrudescence du trafic de drogues et à la circulation d’armes non identifiées. Le Commissaire divisionnaire Abdoulaye Sano a plaidé pour le retour des PA, qui avaient été établis le long de l’axe sous Alpha Condé avant d’être démantelés avec l’arrivée du CNRD.

Pour justifier cette demande, l’officier de police a évoqué la situation alarmante dans plusieurs quartiers de Conakry, notamment le long de la route Leprince. Dans cette zone, les citoyens signalent des vols récurrents et des agressions perpétrées par des bandes organisées, circulant en motos et parfois même en uniforme.

« Nous nous plaignons de l’insécurité croissante, même en pleine journée. Des personnes sont dépouillées par des motards, des groupes de jeunes, et parfois même par des hommes en uniforme. C’est insoutenable », déplore Thierno Younoussa, directeur d’une école privée à Nassouroulaye 2.

Cependant, il n’est pas en faveur du retour des PA. « Leur présence passée n’a pas été uniquement bénéfique. Souvent, des citoyens se faisaient arnaquer par les agents. J’en ai moi-même été victime. Leur retour n’est pas la solution adéquate. L’État doit trouver d’autres moyens plus efficaces », affirme-t-il.

Un avis partagé par Ibrahim, un habitant du quartier Cirage, qui se souvient des abus commis par les hommes en uniforme déployés aux Postes d’appui. « Lors de leur première installation, l’État ne nous a pas consultés. Leur retour ne fera qu’aggraver les choses, car les agents en profitent pour racketter nos parents toute la journée. Nous n’avons pas besoin d’eux pour nous sécuriser ; on se débrouille très bien sans eux », soutient-il.

En revanche, certains habitants sont favorables au retour des PA, espérant qu’ils contribueront à endiguer l’insécurité. C’est le cas de Mamadou Aliou, boutiquier, qui accepte cette mesure : « Avant, je me promenais librement tard dans la nuit, mais depuis quelques mois, cela devient impossible. Si l’État estime que ramener les PA est la meilleure solution pour combattre l’insécurité, je suis entièrement d’accord. »

Le débat sur le retour des Postes d’Appui reflète les préoccupations de la population face à l’escalade de la violence. Tandis que certains appellent à des solutions plus innovantes et adaptées, d’autres considèrent cette mesure comme un mal nécessaire. La seule certitude reste l’urgence d’agir pour rétablir la sécurité sur l’axe Le Prince.

L’État devra donc prouver que cette mesure apportera une véritable protection aux citoyens, sans retomber dans les dérives du passé.