LDC CAF : le Horoya AC s’offre Al-Merrikh et prend une option sur la qualification

En manche aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, le Horoya AC s’est imposé (1-0) face à Al-Merrikh, ce dimanche 18 octobre à Conakry. Une victoire qui permet aux champions de Guinée d’aborder le match retour avec un léger avantage dans la course à la qualification pour la phase de groupes.

Le stade du 28-Septembre a vibré au rythme de la Ligue des champions de la CAF ce dimanche. Devant son public, le club de Matam a assuré l’essentiel en dominant les Soudanais d’Al-Merrikh sur la plus petite des marges (1-0).

Yakhouba Gnagna Barry a inscrit l’unique but de la rencontre, offrant ainsi aux Rouge et Blanc une précieuse victoire avant la manche retour.

Un pas vers la qualification

La qualification se jouera désormais au match retour, où les deux équipes doivent se retrouver le week-end prochain. Un match nul suffirait au Horoya AC pour valider son billet pour la phase de groupes, tandis qu’une victoire lui permettrait de se qualifier avec davantage de sérénité.

Seul représentant du football guinéen encore en lice dans les compétitions interclubs de la CAF, le Horoya devra confirmer cet avantage lors des 90 minutes décisives du match retour pour retrouver la phase de groupes de la Ligue des champions.