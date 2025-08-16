La route nationale Coyah–Kindia est bloquée ce samedi 16 août 2025, entre Mambia et Labota.

L’alerte a été lancée par l’Agence de gestion des routes (AGEROUTE), à travers un communiqué publié sur ses canaux officiels.

« Dans la zone de Kindia, entre Mambia et Labota, la circulation est actuellement bloquée par deux camions chargés de marchandises », précise l’AGEROUTE dans son communiqué.

Face à cette situation jugée préoccupante, l’Agence appelle les usagers à faire preuve de prudence.

Elle indique qu’une voie temporaire a été ouverte afin de faciliter la circulation, en attendant un retour à la normale.

« Les usagers sont priés d’emprunter l’ancienne route comme voie de déviation pour contourner la zone concernée », conclut l’AGEROUTE.

Au moment de la mise en ligne de cet article (14h40), la circulation restait toujours bloquée.

Cet incident survient alors que les usagers rencontrent déjà d’importantes difficultés sur les routes, en raison des fortes pluies qui s’abattent actuellement sur le pays.