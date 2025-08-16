À travers une série de décrets lus ce vendredi 15 août 2025 sur la RTG, le président de la Transition, Mamadi Doumbouya, a défini les attributions et l’organisation du ministère du Tourisme et de l’Hôtellerie, dirigé par Mahamadou Abdoulaye Diallo.

Le décret précise les missions stratégiques assignées à ce département ministériel, ainsi que son organisation administrative.

Chapitre I : Missions et attributions

Article 1er : Le ministère du Tourisme et de l’Hôtellerie a pour mission la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines du tourisme et de l’hôtellerie, ainsi que le suivi de son application.

À ce titre, il est chargé de :

Élaborer les textes législatifs et réglementaires ainsi que les cadres institutionnels dans les domaines du tourisme et de l’hôtellerie, et veiller à leur application ;

Élaborer les stratégies, plans, programmes et projets de développement des secteurs du tourisme et de l’hôtellerie ;

Favoriser l’éclosion et l’épanouissement des activités touristiques et hôtelières ;

Favoriser et réglementer la création et le développement d’associations et faîtières dans ces domaines ;

Encourager la création et le développement d’infrastructures et d’équipements touristiques et hôteliers ;

Répertorier, aménager les sites touristiques, veiller à leur sécurisation et à leur bonne gestion ;

Définir les normes en matière de construction et d’exploitation des établissements touristiques, hôteliers, de restauration et de loisirs ;

Aider les professionnels du secteur à l’application de ces normes ;

Procéder au classement des établissements touristiques et hôteliers et veiller à la cohérence qualité-prix de leurs prestations ;

Favoriser l’implantation d’établissements touristiques et hôteliers ;

Assurer la préservation et la valorisation des sites touristiques ;

Contribuer à la promotion des produits touristiques et hôteliers guinéens ;

Assurer la coordination des activités des intervenants dans les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie ;

Promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale dans ces domaines ;

Signer les conventions, contrats, protocoles d’accord ;

Participer aux négociations de traités, conventions, accords et protocoles régionaux et internationaux ;

Délivrer les agréments aux agences de voyages et de tourisme ;

Délivrer les autorisations préalables d’investissement pour la construction, transformation ou extension des établissements d’hébergement, de restauration et de loisirs ;

Délivrer les autorisations administratives d’exploitation de ces établissements ;

Délivrer les cartes professionnelles aux guides, accompagnateurs et interprètes ;

Délivrer les autorisations aux agences d’hôtes et d’hôtesses ;

Délivrer les autorisations d’organisation des événements gastronomiques dans le pays ;

Tenir à jour les données statistiques du secteur ;

Veiller à la formation et au perfectionnement des acteurs du secteur ;

Contribuer à l’amélioration de l’employabilité et de l’emploi des nationaux ;

Participer aux rencontres nationales, sous-régionales et internationales sur le tourisme et l’hôtellerie ;

Intégrer les dimensions éthiques, de genre et d’équité dans les activités du ministère ;

Prendre en compte les dimensions environnementales et sociales dans la mise en œuvre des programmes et projets.

Chapitre II : Organisation

Article 2 : Le ministère du Tourisme et de l’Hôtellerie comprend :

Un secrétariat central ;

Un cabinet ministériel ;

Des services d’appui ;

Des directions nationales ;

Un service rattaché ;

Des organismes publics autonomes ;

Des programmes et projets publics ;

Des services déconcentrés ;

Des organes consultatifs.

Article 3 : Le cabinet du ministre est composé de :

Un chef de cabinet ;

Un conseiller principal ;

Un conseiller juridique ;

Un conseiller chargé des questions du tourisme ;

Un conseiller chargé des questions de l’hôtellerie ;

Un conseiller chargé de mission ;

Un attaché de cabinet.

Article 4 : Les services d’appui incluent :

L’inspection générale ;

Le bureau de stratégie et de développement ;

La division des ressources humaines ;

La division des affaires financières ;

La personne responsable des marchés publics ;

Le contrôleur financier ;

Le centre de ressources documentaires ;

Le service de modernisation des systèmes d’information ;

Le service hygiène, santé et sécurité au travail ;

Le service communication et relations publiques ;

Le service genre et équité ;

Le service accueil et information ;

Le secrétariat central.

Article 5 : Les directions nationales sont :

La Direction nationale du tourisme ;

La Direction nationale de l’hôtellerie.

Article 6 : Le service rattaché est :

Le Service national des aménagements touristiques et hôteliers.

Article 7 : L’organisme public autonome est :

L’Office national du tourisme (ONT SA).

Article 8 : Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines spécifiques du ministère.

Article 9 : Les services déconcentrés sont ceux prévus dans les décrets organisant les administrations régionales et préfectorales.

Article 10 : Les organes consultatifs sont :

La Commission nationale de facilitation du tourisme ;

Le Conseil national du tourisme ;

La Commission nationale de classification hôtelière ;

La Plateforme interinstitutionnelle du compte satellite du tourisme ;

Le Conseil de discipline.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 11 : Les décrets du président de la République fixent les statuts des organismes publics autonomes ainsi que l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale, du bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics, et des services rattachés de niveau équivalent à une direction centrale.

Article 12 : Les décrets fixent également l’organisation et le fonctionnement des organes consultatifs.

Article 13 : Les arrêtés du ministre en charge du tourisme et de l’hôtellerie fixent les attributions et l’organisation des directions nationales, services rattachés et services d’appui, au niveau équivalent à une division ou une section centrale.

Article 14 : Les arrêtés conjoints du ministre du Tourisme et de l’Hôtellerie et du ministre de la Fonction publique fixent l’organisation et le fonctionnement des services déconcentrés.

Article 15 : Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera publié au Journal officiel de la République.