Lors d’une interview accordée à un pool de journalistes, ce samedi 16 août 2025, le Premier ministre Bah Oury a réagi à l’appel à manifester lancé par les Forces Vives de Guinée, jugeant cette initiative inopportune dans le contexte actuel et soulignant que la loi sera strictement appliquée en cas de débordement.

Interrogé sur l’appel à manifester, le Premier ministre Bah Oury a insisté sur la nécessité de privilégier la stabilité et la consolidation du climat politique, a rapporté Africaguinee.com

“Cela fait partie de l’actualité, oui, mais l’essentiel est le souhait des Guinéens de vivre dans un environnement stable et constructif, plutôt que dans une situation où il y a des manifestations chaque jour”, a-t-il déclaré, exhortant les organisateurs à faire preuve de recul et de responsabilité.

Bah Oury a également rappelé que de nombreux Guinéens, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, expriment leur soutien au processus politique en cours.

Il a mis en avant l’importance de la vulgarisation du projet de nouvelle Constitution, “afin que les Guinéens s’approprient, durant cette période de vulgarisation, le texte constitutionnel afin d’intérioriser les codes qui permettront de construire le présent et l’avenir du pays”.

Concernant les risques que ces manifestations puissent perturber le référendum prévu le 21 septembre, le Premier ministre a été catégorique :

“Si vous manifestez et créez le désordre, il va de soi que les règles de droit s’appliqueront”, précisant que seules les initiatives citoyennes constructives seraient tolérées.

Il a souligné que les actions de sensibilisation liées au processus référendaire sont encouragées, à condition de respecter le cadre légal.

“Dans le cadre de la campagne référendaire, si certains souhaitent s’organiser pour exprimer leur point de vue, sensibiliser ou susciter une adhésion massive en s’intégrant dans un processus normal, il n’y aurait aucun problème”, a-t-il conclu.