Un séminaire placé sous le thème «l’innovation technologique au service de la santé en Guinée » s’est tenu ce mardi 15 juillet à Conakry. Centré sur les avancées en matière d’imagerie médicale, l’événement a réuni des médecins, des techniciens de santé ainsi que des représentants d’institutions publiques et privées. Objectif : présenter les dernières innovations technologiques, notamment celles proposées par Siemens Healthineers, acteur majeur du secteur.

Parmi les innovations mises en avant, la technologie d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) sans hélium a particulièrement retenu l’attention des participants. «L’objectif de ce séminaire était de présenter aux acteurs du secteur public et privé les principales innovations de Siemens, reconnues à l’échelle mondiale, et d’expliquer en quoi elles peuvent contribuer à améliorer le système de santé guinéen », a expliqué Mohammed Mouctar Chleuh, directeur général de Ramona Health, structure partenaire de l’événement.

Une IRM plus accessible pour les pays à revenus limités

L’IRM sans hélium a été saluée comme une avancée majeure. « Cette technologie permet de lever les contraintes liées à l’accessibilité des IRM classiques. L’hélium, en plus d’être rare, est extrêmement coûteux. Cela compliquait l’installation et l’entretien de ces machines. Aujourd’hui, ces nouvelles IRM sans hélium sont non seulement plus simples à déployer, mais aussi moins chères – ce qui représente un véritable atout pour la population guinéenne », a poursuivi M. Chleuh.

Reconnaissant que ces technologies demeurent onéreuses, il a insisté sur la nécessité de proposer des mécanismes de financement adaptés : « Ce sont des équipements souvent hors de portée des budgets de l’État ou des cliniques privées. C’est pourquoi, avec nos partenaires, nous avons élaboré des solutions de financement sur mesure. Cela permettra aux structures sanitaires, qu’elles soient publiques ou privées, d’en bénéficier. »

Il a également mis en avant le rôle crucial du partenariat dans la réussite de cette transformation :« En tant que partenaire local, nous accompagnons les structures à toutes les étapes : formation, financement, maintenance, et même remplacement des équipements. »

Pour Samir Naoumi, responsable des partenariats pour Siemens Healthineers en Afrique francophone, il est essentiel de rapprocher les fabricants des réalités locales. « Dans le passé, les fournisseurs restaient éloignés des besoins concrets du terrain. Aujourd’hui, nous voulons créer des liens solides, former les utilisateurs locaux, et leur permettre de mieux comprendre les équipements pour faire des choix adaptés », a-t-il souligné.

Il a également plaidé pour un partenariat public-privé renforcé, fondé sur le partage d’informations et de compétences : « Cela peut passer par des formations communes, des échanges, des stages. Il faut créer un véritable écosystème où tous les acteurs progressent ensemble. »

Présent à la rencontre, le Dr Ousmane Aminata Bah, médecin-chef du Centre d’Imagerie et de Référence des Armées, a salué cette initiative : « Ce type de séminaire est un espace de partage de connaissances et d’expériences. Le thème est en parfaite adéquation avec ma spécialité. L’IRM sans hélium est une vraie révolution, surtout pour les zones reculées du pays, où les routes sont peu praticables. »

Il a également souligné l’intérêt de machines conçues “sur mesure”, selon les réalités locales : « Ces technologies offrent une vraie souplesse. On peut choisir le modèle en fonction des besoins et du budget, à condition de bien planifier. »

Ousmane Aminata Bah a enfin interpellé les autorités guinéennes sur les freins liés aux coûts d’importation : « Il faut faciliter l’importation de ces équipements, notamment pour les jeunes médecins. Le coût initial est déjà élevé, mais avec les 30 % de frais de douane, cela devient presque inaccessible. Dans plusieurs pays voisins, ces frais ne dépassent pas 2 %. Il est temps de revoir cette politique. »

Ce séminaire marque une étape importante dans la volonté de moderniser le système de santé guinéen. Si les innovations technologiques sont désormais accessibles, leur intégration dans le tissu sanitaire national dépendra de la capacité des autorités à accompagner cette dynamique à travers des politiques publiques volontaristes.